Ужасающий доклад России об опытах США с биооружием вынудил Пентагон подчищать следы

Представленные Минобороны РФ на мировых площадках доказательства об американских биолабораториях заставили США свернуть часть военных биопрограмм в ряде стран. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"У нас непростая биологическая обстановка, связанная с тем, что на территории Украины было размещено практически 46 биологических лабораторий. Как реагируют на заявления России заокеанские соперники? Часть отмалчивается, иногда дают указания не реагировать вообще. Часть работ они свернули, мы считаем, это наше достижение", — сказал офицер в эфире телеканала "Россия 24".

Он объяснил, что Москве удалось достучаться до многих стран. Начальник войск РХБЗ заметил, что первая и самая главная цель Пентагона заключается в управлении обстановкой, а вторая — это зарабатывание денег, вытесняя конкурентов. Вашингтон движется к ним очень прагматично, уверен Кириллов.