Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 18:13

"Надежды сведены на нет": Венгерский министр рассказал об унынии на заседании НАТО по Украине

Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал украинского контрнаступления

Главы МИД стран – членов НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление украинской армии провалилось. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, которое проходит в бельгийской столице.

"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьёзных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.

При этом, как уточнил Сийярто, один из его коллег (венгерский министр не назвал имени) расценил контрнаступ Киева как "успех". Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился. По словам дипломата, в основном на совещании говорилось о том, что "всё происходящее не оправдывает ожиданий".

Генсек НАТО после провала наступления Киева понял, что Россию нельзя недооценивать

Генсек НАТО после провала наступления Киева понял, что Россию нельзя недооценивать

А ранее в Минобороны России предупредили, что ВСУ из-за провального контрнаступления могут применить биологическое вооружение. В ведомстве считают, что украинская армия может провести преднамеренное заражение водных ресурсов, в том числе питьевой воды. Не исключено, что Киев способен пойти и на заражение запасов продовольствия, а также кормов для животных.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Наталья Исакова
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Украина
  • ВСУ
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров