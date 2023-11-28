"Надежды сведены на нет": Венгерский министр рассказал об унынии на заседании НАТО по Украине
Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал украинского контрнаступления
Главы МИД стран – членов НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление украинской армии провалилось. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, которое проходит в бельгийской столице.
"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьёзных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.
При этом, как уточнил Сийярто, один из его коллег (венгерский министр не назвал имени) расценил контрнаступ Киева как "успех". Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился. По словам дипломата, в основном на совещании говорилось о том, что "всё происходящее не оправдывает ожиданий".
А ранее в Минобороны России предупредили, что ВСУ из-за провального контрнаступления могут применить биологическое вооружение. В ведомстве считают, что украинская армия может провести преднамеренное заражение водных ресурсов, в том числе питьевой воды. Не исключено, что Киев способен пойти и на заражение запасов продовольствия, а также кормов для животных.
ТАСС / AP / John Minchillo