"Надежды сведены на нет": Венгерский министр рассказал об унынии на заседании НАТО по Украине

Главы МИД стран – членов НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление украинской армии провалилось. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, которое проходит в бельгийской столице.

"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьёзных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано", — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.

При этом, как уточнил Сийярто, один из его коллег (венгерский министр не назвал имени) расценил контрнаступ Киева как "успех". Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился. По словам дипломата, в основном на совещании говорилось о том, что "всё происходящее не оправдывает ожиданий".