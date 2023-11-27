Генсек НАТО после провала наступления Киева понял, что Россию нельзя недооценивать

Россию нельзя недооценивать, и это показала неспособность украинских войск сдвинуть линию фронта даже со значительной помощью НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Вместе с тем он добавил, что военно-политический блок обязан продолжать оказывать Киеву поддержку.

"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран НАТО, которое пройдёт 28–29 ноября в Брюсселе.

По словам политика, Россия не дала Украине добиться территориальных успехов, на которые рассчитывали в альянсе. Также Столтенберг добавил, что сигналом встречи министров иностранных дел и саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне в 2024 году, станет заверение в дальнейшей поддержке Киева.