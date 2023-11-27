Ушаков: Ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО"

Ситуация, которая сегодня развернулась вокруг Украины, стала результатом полного игнорирования интересов России и упёртости стран НАТО. Такое заявление сделал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Выступая на "Примаковских чтениях", он отметил, что раньше в России верили в идею создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО "вошло бы под общий зонтик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", но в альянсе и в США такие "справедливые и честные правила" принимать не захотели.

"Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", — подчеркнул Ушаков.

Вместе с тем помощник президента обратил внимание на "полыхающий" Ближний Восток. По его словам, там ситуация обострилась из-за деструктивной политики Вашингтона, а также его стремления единолично развязать "палестинский узел".

