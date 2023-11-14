В Киеве отказались от предложения стать членом НАТО в обмен на Крым и Донбасс

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ему не нравится идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий. По словам политика, этот сценарий неосуществим, поскольку не соответствует принципам действующей украинской власти. При этом Ермак убеждён, что на Западе прекрасно знают, о каких принципах идёт речь.

"Они очень ясны и прочны: никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету", — заявил он в ходе выступления в Гудзоновском институте (Hudson Institute)* в Вашингтоне.

Ермак добавил, что Расмуссен сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией, тогда как у Украины "своя уникальная ситуация".

Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен призвал включить Украину в альянс в новых границах. По его словам, если Киев уступит утраченные территории России, то Украина может стать членом Североатлантического блока уже в 2024 году. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. По его мнению, Киеву придётся согласиться с потерей своих территорий.