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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 09:09
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Запад сделал Киеву неожиданное предложение по потерянным территориям

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Украину признать утрату территорий

Экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. По его мнению, Киеву придётся согласиться с потерей своих территорий.

"Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову", — приводит его слова агентство Bloomberg.

По мнению военного, это необходимая мера, к которой придётся прийти даже несмотря на то, что от такого исхода не будут в восторге ни западные кураторы, ни сам киевский режим. Он напомнил о положении Южной Кореи в 50-х годах прошлого века, которая не могла рассчитывать на полную победу, отметив, что Украина сейчас находится в аналогичной ситуации.

Причём исправить её уже ничего не сможет. По словам Ставридиса, весенне-летнее наступление ВСУ обернулось для Киева полнейшей неудачей, а изменить это не в силах даже с обещанными Западом истребителями F-16.

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А ранее и британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что Украина потеряла свой лучший шанс на победу в конфликте с Россией. По его словам, у страны крайне плачевные перспективы в условиях, когда она оказалась лишена необходимого оружия, а всё мировое внимание смещается в сторону Израиля.

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Getty Images / Vlada Liberova / Libkos

Николь Вербер
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