ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2023, 04:12
6281

Украина пустила в ход собак-камикадзе по указке НАТО

Спецслужбы ЛНР: Кинологи НАТО готовили на Украине собак-подрывников

Украина стала применять в зоне СВО натренированных инструкторами НАТО и ФБР собак, обложенных взрывчаткой. Животные должны забегать на позиции ВС РФ и наносить им огневое поражение, заявили в спецслужбах ЛНР.

По информации РИА "Новости", описанный метод является последней технологией, так как раньше украинские кинологи учили питомцев лишь сапёрному делу — минированию и разминированию. Теперь же псов превратили в настоящих подрывников-камикадзе. Российские бойцы уже становились свидетелями подобных атак.

"По последним данным, участились случаи, когда собак используют для подрыва наших позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", — добавил представитель спецслужб.

Главком ВСУ огорошил Зеленского, предложив отправить на фронт роботов
Главком ВСУ огорошил Зеленского, предложив отправить на фронт роботов

ВСУ идут на столь отчаянные меры из-за провального контрнаступа, в котором украинская армия лишилась большого числа бойцов и западной техники. Усугубляет ситуацию дефицит боеприпасов, рассказывал Лайф ранее.

BannerImage

X / Euromaidan Press

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar