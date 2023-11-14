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14 ноября, 04:12

Украина пустила в ход собак-камикадзе по указке НАТО

Спецслужбы ЛНР: Кинологи НАТО готовили на Украине собак-подрывников

Украина стала применять в зоне СВО натренированных инструкторами НАТО и ФБР собак, обложенных взрывчаткой. Животные должны забегать на позиции ВС РФ и наносить им огневое поражение, заявили в спецслужбах ЛНР.

По информации РИА "Новости", описанный метод является последней технологией, так как раньше украинские кинологи учили питомцев лишь сапёрному делу — минированию и разминированию. Теперь же псов превратили в настоящих подрывников-камикадзе. Российские бойцы уже становились свидетелями подобных атак.

"По последним данным, участились случаи, когда собак используют для подрыва наших позиций. Очень много сообщений встречается о том, что при помощи дворняжек, которые заминированы, на них прикреплены взрывные устройства, забегают на наши позиции и взрываются", — добавил представитель спецслужб.

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ВСУ идут на столь отчаянные меры из-за провального контрнаступа, в котором украинская армия лишилась большого числа бойцов и западной техники. Усугубляет ситуацию дефицит боеприпасов, рассказывал Лайф ранее.

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X / Euromaidan Press

Илья Пушкарев
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