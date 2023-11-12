У ВСУ начинается снарядный голод
WSJ: Солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов и личного состава
Солдаты ВСУ пожаловались на то, что у армии Украины ощущается нехватка вооружения и личного состава. По словам военных, поэтому им на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.
"У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на военного 47-й механизированной бригады ВСУ.
В материале статьи постоянный представитель США при НАТО Дуглас Лют заявил, что нет "серебряной пули", которая сможет резко поменять патовую ситуацию на Украине.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Один из офицеров украинской армии рассказал журналистам о том, что эта разница становится всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.
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