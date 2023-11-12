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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 18:26
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У ВСУ начинается снарядный голод

WSJ: Солдаты ВСУ жалуются на дефицит боеприпасов и личного состава

Солдаты ВСУ пожаловались на то, что у армии Украины ощущается нехватка вооружения и личного состава. По словам военных, поэтому им на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

"У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на военного 47-й механизированной бригады ВСУ.

В материале статьи постоянный представитель США при НАТО Дуглас Лют заявил, что нет "серебряной пули", которая сможет резко поменять патовую ситуацию на Украине.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Один из офицеров украинской армии рассказал журналистам о том, что эта разница становится всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Александра Мышляева
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