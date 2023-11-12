У ВСУ начинается снарядный голод

Солдаты ВСУ пожаловались на то, что у армии Украины ощущается нехватка вооружения и личного состава. По словам военных, поэтому им на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

"У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на военного 47-й механизированной бригады ВСУ.