На Украине призывают ужесточить мобилизацию из-за острой нехватки солдат в армии

Украинский командир роты Владислав Шевчук заявил о том, что в стране должна быть более массовая и жёсткая мобилизация из-за острой нехватки солдат в ВСУ. По его словам, ситуация складывается так, что теперь уже невозможно сидеть в глубоком тылу.

"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдёт", — цитирует Шевчука издание "Страна.ua".

Он добавил, что не будет защищать уклонистов и поддерживает жестокие меры в рамках мобилизации. Шевчук подчеркнул, что служить обязан каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой. Командир рассказал, что нет ничего плохого в том, чтобы "ловить за руку" тех, кто обязан выполнять свою конституционную обязанность.