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Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 10:45
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На Украине призывают ужесточить мобилизацию из-за острой нехватки солдат в армии

Командир роты ВСУ призвал к более жёсткой и массовой мобилизации на Украине

Украинский командир роты Владислав Шевчук заявил о том, что в стране должна быть более массовая и жёсткая мобилизация из-за острой нехватки солдат в ВСУ. По его словам, ситуация складывается так, что теперь уже невозможно сидеть в глубоком тылу.

"Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдёт", — цитирует Шевчука издание "Страна.ua".

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Он добавил, что не будет защищать уклонистов и поддерживает жестокие меры в рамках мобилизации. Шевчук подчеркнул, что служить обязан каждый, кто называет себя украинским гражданином или гражданкой. Командир рассказал, что нет ничего плохого в том, чтобы "ловить за руку" тех, кто обязан выполнять свою конституционную обязанность.

Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинцев всеми силами пытаются уклоняться от мобилизации. По её словам, власти намерены сделать всё, чтобы отправить их на фронт. Калмыкова рассказала, что МО Украины уже готовит законодательные изменения в регламент мобилизации.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные ресурсы ВСУ опустошены
Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные ресурсы ВСУ опустошены
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Getty Images / Finnbarr Webster

Илья Суриков
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