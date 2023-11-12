Киев призвали распрощаться с территориями для интеграции в "сердце" НАТО

Украину необходимо сделать полноценным членом НАТО уже в 2024 году, считает бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Впрочем, для этого Киеву придётся уступить утраченные территории России, приводит его слова Guardian.

По мнению датского политика, отказ от контролируемых ВС РФ земель позволит снизить вероятность конфликта альянса с Москвой. Впрочем, намекнул экс-глава НАТО, присоединение Незалежной к альянсу вовсе не означает, что боевые действия будут приостановлены.

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — добавил Расмуссен.