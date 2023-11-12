Киев призвали распрощаться с территориями для интеграции в "сердце" НАТО
Экс-генсек НАТО призвал включить Украину в альянс в новых границах
Украину необходимо сделать полноценным членом НАТО уже в 2024 году, считает бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Впрочем, для этого Киеву придётся уступить утраченные территории России, приводит его слова Guardian.
По мнению датского политика, отказ от контролируемых ВС РФ земель позволит снизить вероятность конфликта альянса с Москвой. Впрочем, намекнул экс-глава НАТО, присоединение Незалежной к альянсу вовсе не означает, что боевые действия будут приостановлены.
"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", — добавил Расмуссен.
А вот глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс считает, что Киев пока не готов к интеграции в военный блок. Украине нужно приложить ещё много усилий, чтобы запустить процесс вступления в альянс, считает она.