В НАТО вновь заявили о неготовности Украины к вступлению в альянс
Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Киева к вступлению в альянс
В настоящее время Украина пока не может вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявила глава директората ядерной политики военного блока Джессика Кокс, добавив, что к такому мнению пришли все члены НАТО.
"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", — подчеркнула Кокс во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
По её словам, Киеву нужно проделать ещё много работы, но важные шаги на пути к интеграции страны в военный блок уже были сделаны на саммите в Вильнюсе. Кроме того, сейчас идёт процесс "удваивания" усилий по сближению Украины с НАТО.
Напомним, что в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и НАТО — и теперь ей необходимо провести реформы и выполнить некоторые условия для начала переговоров с объединением. В июле на саммите в Вильнюсе объяснили, что будущее Украины — точно в НАТО. Однако определённых сроков вступления в альянс озвучено не было. Многие уверены, что в ближайшие годы Киеву членство в НАТО не предоставят.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS