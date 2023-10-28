В НАТО вновь заявили о неготовности Украины к вступлению в альянс

В настоящее время Украина пока не может вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявила глава директората ядерной политики военного блока Джессика Кокс, добавив, что к такому мнению пришли все члены НАТО.

"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", — подчеркнула Кокс во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По её словам, Киеву нужно проделать ещё много работы, но важные шаги на пути к интеграции страны в военный блок уже были сделаны на саммите в Вильнюсе. Кроме того, сейчас идёт процесс "удваивания" усилий по сближению Украины с НАТО.