В США объяснили, почему Украине не светит членство ни в ЕС, ни в НАТО
Офицер Уилкерсон: Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО
Украине не светит членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО, уверен экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Говоря о Незалежной, он назвал её самым коррумпированным государством в мире.
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он предупредил Киев о рисках понести огромнейшие потери в результате наступления, назвав бессмысленными бои ВСУ об эшелонированную российскую оборону. Более того, офицер допустил, что Россия может захватить значительную территорию Украины, а сподвигнут её на это сами западные кураторы.
"Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад. — Прим. Лайфа) сами спровоцируем её на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — подчеркнул Уилкерсон.
Как уже рассказывал Лайф, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и НАТО и теперь для начала переговоров с объединением должна выполнить некоторые условия, в том числе провести реформы. Однако многие уверены, что в ближайшие годы Киеву членство не предоставят. Например, зампредседателя Европейского парламента Катарина Барли допустила, что если это и произойдёт, то не раньше чем в 2029 году.
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