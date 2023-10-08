Украине не светит членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО, уверен экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Говоря о Незалежной, он назвал её самым коррумпированным государством в мире.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он предупредил Киев о рисках понести огромнейшие потери в результате наступления, назвав бессмысленными бои ВСУ об эшелонированную российскую оборону. Более того, офицер допустил, что Россия может захватить значительную территорию Украины, а сподвигнут её на это сами западные кураторы.

"Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад. — Прим. Лайфа) сами спровоцируем её на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — подчеркнул Уилкерсон.