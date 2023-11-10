Столтенберг обвинил Россию в подрыве безопасности, оправдывая усиление НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление военного блока, обвинив Москву в якобы "пренебрежении контролем над вооружениями". Доказательств этому он приводить не стал. Свою позицию глава Североатлантического альянса высказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Столтенберга, на этой неделе РФ вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), отойдя от всех крупных соглашений по контролю над вооружениями, что "делает мир опаснее и показывает важность усиления Североатлантического альянса".