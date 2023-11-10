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10 ноября, 19:07

Столтенберг обвинил Россию в подрыве безопасности, оправдывая усиление НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление военного блока, обвинив Москву в якобы "пренебрежении контролем над вооружениями". Доказательств этому он приводить не стал. Свою позицию глава Североатлантического альянса высказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Россия подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями", — сказал генсек альянса.

По словам Столтенберга, на этой неделе РФ вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), отойдя от всех крупных соглашений по контролю над вооружениями, что "делает мир опаснее и показывает важность усиления Североатлантического альянса".

"Лидеры НАТО договорились усиливать нашу оборону", — подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, 7 ноября Россия официально вышла из ДОВСЕ. В МИД РФ подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позднее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ. Кроме того, власти США планируют приостановить участие в договоре с 7 декабря этого года.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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