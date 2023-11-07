Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ

Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В заявлении альянса говорится, что члены блока намерены приостановить применение ДОВСЕ "на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам".