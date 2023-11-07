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7 ноября, 12:16

Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ

Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В заявлении альянса говорится, что члены блока намерены приостановить применение ДОВСЕ "на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам".

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Напомним, сегодня, 7 ноября, Россия официально вышла из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. Объясняя это решение, МИД РФ пояснял, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позже СМИ сообщили, что США хотят приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе ровно через месяц — с 7 декабря 2023 года.

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Александра Вишнякова
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