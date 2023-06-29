Российская сторона выйдет из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) при любых условиях. Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, это произойдёт, даже если "Дунай повернёт свои воды вспять".

На конференции государств – участников ДОВСЕ он заявил, что данное решение уже принято и воплощено в законе страны.

"Россия выйдет из ДОВСЕ в 00:00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернёт свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции", — подчеркнул дипломат.