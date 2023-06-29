Рябков сообщил, что Россия покинет ДОВСЕ, даже "если Дунай повернёт воды вспять"
Рябков: Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года, несмотря ни на что
Российская сторона выйдет из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) при любых условиях. Как заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, это произойдёт, даже если "Дунай повернёт свои воды вспять".
На конференции государств – участников ДОВСЕ он заявил, что данное решение уже принято и воплощено в законе страны.
"Россия выйдет из ДОВСЕ в 00:00 часов 7 ноября 2023 года, даже если Дунай повернёт свои воды вспять. Предпринятые нами на законодательном уровне шаги существенно упрощают задачу участникам конференции", — подчеркнул дипломат.
Вместе с этим он сообщил, что после выхода из ДОВСЕ РФ станет свободна от обязательств по нему навсегда, но с практической точки зрения мало что изменится. Также Рябков добавил, что достижение каких-либо договорённостей по контролю за обычными вооружениями в Европе нереально.
Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход России из ДОВСЕ будет завершён 7 ноября.
t.me / МИД РФ