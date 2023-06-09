В МИД назвали дату окончательного выхода России из ДОВСЕ

Выход России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) будет завершён 7 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября", — отмечается в тексте.

В министерстве также отметили, что российская сторона уже уведомила о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе его депозитарий и страны – участницы соглашения.

"В связи с этим российская сторона направила предусмотренные данным договором уведомления его депозитарию (Нидерландам) и остальным государствам-участникам через их посольства в Москве, а также через делегации в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ в Вене", — указывается в сообщении.