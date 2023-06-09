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9 июня, 12:13

В МИД назвали дату окончательного выхода России из ДОВСЕ

МИД РФ: Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ в полночь 7 ноября

Выход России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) будет завершён 7 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября", — отмечается в тексте.

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В министерстве также отметили, что российская сторона уже уведомила о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе его депозитарий и страны – участницы соглашения.

"В связи с этим российская сторона направила предусмотренные данным договором уведомления его депозитарию (Нидерландам) и остальным государствам-участникам через их посольства в Москве, а также через делегации в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ в Вене", — указывается в сообщении.

Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. 16 мая соответствующий закон приняли депутаты в Госдуме, 24-го его одобрил Совет Федерации РФ. 29 мая закон о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) подписал президент России Владимир Путин.

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ДОВСЕ был подписан в 1990 году, спустя семь лет его адаптировали. При этом члены НАТО не ратифицировали новую версию договора и продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы вооружений из расчёта баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). В результате Москва в 2007 году наложила мораторий на исполнение условий соглашения. А в 2015 году РФ приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. После этого Россия продолжала оставаться в договоре только юридически.

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LIFE / Владимир Суворов

Николь Вербер
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