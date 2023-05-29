Песков: ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом, причём не по вине России
Закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который в понедельник подписал президент Владимир Путин, не будет иметь прямых последствий, так как этот механизм по факту уже не работал. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так, в ходе телефонного брифинга ему задали вопрос о последствиях, которые влечёт за собой решение России по денонсации данного документа.
"Фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Поэтому в данном случае просто российская сторона привела ситуацию в соответствие де-факто", — сказал представитель Кремля.
ДОВСЕ, о котором идёт речь, изначально был подписан в 1990 году, спустя семь лет его адаптировали. При этом члены НАТО не ратифицировали новую версию договора и продолжили придерживаться изначальных положений, в которых содержатся нормы вооружений из расчёта баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). В результате Москва в 2007 году наложила мораторий на исполнение условий соглашения. А в 2015 году РФ приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. После того Россия продолжала оставаться в договоре только юридически.