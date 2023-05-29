Песков: ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом, причём не по вине России

Закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), который в понедельник подписал президент Владимир Путин, не будет иметь прямых последствий, так как этот механизм по факту уже не работал. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, в ходе телефонного брифинга ему задали вопрос о последствиях, которые влечёт за собой решение России по денонсации данного документа.

"Фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Поэтому в данном случае просто российская сторона привела ситуацию в соответствие де-факто", — сказал представитель Кремля.