НАТО призвало Россию не выходить из ДОВСЕ

НАТО потребовало от России вернуться к выполнению условий Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, являющегося руководящим политическим органом НАТО.

"Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть своё решение", — указано в тексте.