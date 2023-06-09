НАТО призвало Россию не выходить из ДОВСЕ
НАТО потребовало от России вернуться к выполнению условий Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, являющегося руководящим политическим органом НАТО.
"Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть своё решение", — указано в тексте.
Однако страны альянса до сих пор не ратифицировали адаптированную версию документа на протяжении почти двадцати лет.
Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход России из ДОВСЕ будет завершён 7 ноября.
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