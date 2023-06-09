Регион

Уведомления отключены

9 июня, 14:18

НАТО призвало Россию не выходить из ДОВСЕ

НАТО потребовало от России вернуться к выполнению условий Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, являющегося руководящим политическим органом НАТО.

"Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть своё решение", — указано в тексте.

Однако страны альянса до сих пор не ратифицировали адаптированную версию документа на протяжении почти двадцати лет.

Песков: ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом, причём не по вине России

Песков: ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом, причём не по вине России

Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход России из ДОВСЕ будет завершён 7 ноября.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров