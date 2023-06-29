МИД РФ: Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе

Основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам участия замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в конференции по выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).