Регион

Уведомления отключены

29 июня, 20:31

МИД РФ: Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе

Основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам участия замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в конференции по выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

"Российской стороной были акцентированы причины, сделавшие невозможным дальнейшее участие в договоре и побудившие её в соответствии с пунктом 2 статьи XIX выйти из ДОВСЕ. Подчёркнут необратимый характер этого решения, облечённого в форму федерального закона", — говорится в документе.

Именно двойными стандартами, пренебрежением к международному праву и собственным обязательствам Запад и подорвал некогда конструктивную основу, сказано в сообщении российского МИД.

Рябков сообщил, что Россия покинет ДОВСЕ, даже "если Дунай повернёт воды вспять"

Рябков сообщил, что Россия покинет ДОВСЕ, даже "если Дунай повернёт воды вспять"

Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход России из ДОВСЕ будет завершён 7 ноября.

Обложка ©

t.me / МИД РФ

Арина Родионова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Рябков
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров