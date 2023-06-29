МИД РФ: Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе
Основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам участия замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в конференции по выходу Российской Федерации из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
"Российской стороной были акцентированы причины, сделавшие невозможным дальнейшее участие в договоре и побудившие её в соответствии с пунктом 2 статьи XIX выйти из ДОВСЕ. Подчёркнут необратимый характер этого решения, облечённого в форму федерального закона", — говорится в документе.
Именно двойными стандартами, пренебрежением к международному праву и собственным обязательствам Запад и подорвал некогда конструктивную основу, сказано в сообщении российского МИД.
Напомним, о намерениях России денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе стало известно 10 мая. Соответствующий закон уже одобрен в Госдуме, Совете Федерации РФ и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Выход России из ДОВСЕ будет завершён 7 ноября.
t.me / МИД РФ