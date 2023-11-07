Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 11:51

Названа дата приостановки участия США в ДОВСЕ

The Wall Street Journal: США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря

Соединённые Штаты намерены приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) ровно через месяц — с 7 декабря 2023 года. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепе.

Собеседник издания уточняет, что Вашингтон уже уведомил о своих планах союзников по НАТО. Выход из договора США будут интерпретировать как ответный шаг на действия России.

"Документ ушёл в историю": Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

"Документ ушёл в историю": Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

Напомним, ранее закон о выходе России из ДОВСЕ был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. В МИД РФ поясняли, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Армия
  • НАТО
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров