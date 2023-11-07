Названа дата приостановки участия США в ДОВСЕ
The Wall Street Journal: США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря
Соединённые Штаты намерены приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) ровно через месяц — с 7 декабря 2023 года. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепе.
Собеседник издания уточняет, что Вашингтон уже уведомил о своих планах союзников по НАТО. Выход из договора США будут интерпретировать как ответный шаг на действия России.
Напомним, ранее закон о выходе России из ДОВСЕ был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. В МИД РФ поясняли, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права.
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