"Документ ушёл в историю": Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

В полночь на 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как заявили в МИД РФ, теперь для Москвы документ прекратил своё существование.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 году, окончательно ушёл для нас в историю", — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.