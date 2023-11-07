"Документ ушёл в историю": Россия окончательно вышла из ДОВСЕ
МИД РФ заявил о завершении 7 ноября процедуры выхода России из ДОВСЕ
В полночь на 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как заявили в МИД РФ, теперь для Москвы документ прекратил своё существование.
"В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 году, окончательно ушёл для нас в историю", — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В МИД подчеркнули, что Россия окончательно прощается с ДОВСЕ "без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте". При этом полученный при создании и выполнении документа позитивный и негативный опыт будет учтён, указали там.
Напомним, ранее закон о выходе России из ДОВСЕ был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. В МИД РФ поясняли, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. И произошло это по причине пренебрежения Западом догмами международного права.
LIFE / Владимир Суворов