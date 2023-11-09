В Британии раскрыли, что сделает Россия после выхода из ДОВСЕ
Express: После выхода из ДОВСЕ Россия может перевооружить армию
Выход РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) говорит о том, что страна может перевооружить армию. По мнению эксперта в области национальной безопасности Уильяма Фрира, Россия снабдит свои войска большим количеством новой военной техники.
"Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времён холодной войны, предупредил эксперт", — пишет британский таблоид Express.
Специалист подчеркнул, что выход из соглашения является символическим шагом, показывающим напряжённость в отношениях России и Североатлантического альянса. Фрир призвал западные страны следить за тем, как Москва наращивает свою военную мощь.
Напомним, 7 ноября Россия официально вышла из ДОВСЕ. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позднее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ, а США планируют приостановить участие в договоре с 7 декабря 2023 года.
ТАСС / Владимир Гердо