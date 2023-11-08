Эксперт Сивков заявил о бессмысленности ДОВСЕ

Приостановка Великобританией и её союзниками участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) — логичное решение, считает доктор военных наук Константин Сивков.

"Совершенно логичный ход с их стороны. Надо сказать, что они и раньше его не особо соблюдали. О каком ДОВСЕ можно говорить, если в состав НАТО вошли Финляндия, страны Балтии, Польша и те страны, которые ранее входили в состав Варшавского договора", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".

Доктор военных наук уверен, что договорённости между НАТО и военным союзом европейских социалистических государств во главе с СССР, на которые надеялись при создании ДОВСЕ, не соблюдались, что и привело к его бессмысленности.