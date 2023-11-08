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8 ноября, 14:55

Эксперт Сивков заявил о бессмысленности ДОВСЕ

Приостановка Великобританией и её союзниками участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) — логичное решение, считает доктор военных наук Константин Сивков.

"Совершенно логичный ход с их стороны. Надо сказать, что они и раньше его не особо соблюдали. О каком ДОВСЕ можно говорить, если в состав НАТО вошли Финляндия, страны Балтии, Польша и те страны, которые ранее входили в состав Варшавского договора", — приводит слова эксперта радио "Комсомольская правда".

Доктор военных наук уверен, что договорённости между НАТО и военным союзом европейских социалистических государств во главе с СССР, на которые надеялись при создании ДОВСЕ, не соблюдались, что и привело к его бессмысленности.

Во время реального военного конфликта, заявил специалист, главную роль будут играть мобилизационная готовность, выучка и морально-психологическая подготовка военнослужащих, но никак не количество вооружения, которого у НАТО действительно предостаточно.

В Белоруссии сообщили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ

В Белоруссии сообщили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ

Как сообщал Лайф, 7 ноября Россия официально вышла из ДОВСЕ. В МИД России подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позднее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ, а США хотят приостановить участие в договоре с 7 декабря 2023 года.

Обложка ©

t.me / Константин Сивков official

Ян Поланин
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