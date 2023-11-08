В Белоруссии сообщили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ

После приостановки государствами – членами НАТО участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) очевидно, что система контроля над вооружениями разрушена. Такое заявление в соцсетях сделал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Государства – члены НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ. Последствия данных действий ещё предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена", — отметил он, подчеркнув, что альтернативы договору нет.