В Белоруссии сообщили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО по ДОВСЕ
МО Белоруссии: Система контроля вооружений разрушена после решения НАТО по ДОВСЕ
После приостановки государствами – членами НАТО участия в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) очевидно, что система контроля над вооружениями разрушена. Такое заявление в соцсетях сделал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Государства – члены НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ. Последствия данных действий ещё предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена", — отметил он, подчеркнув, что альтернативы договору нет.
Как сообщал Лайф, 7 ноября Россия официально вышла из ДОВСЕ. Соответствующий закон был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В МИД России подчеркнули, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позже СМИ сообщили, что США хотят приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе с 7 декабря 2023 года. Позднее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka