В Совфеде назвали западных политиков лжецами

Заявление западных политиков о том, что Россия якобы не оставила США выбора по соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), является ложью. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Это прямая политическая ложь, иначе это не назовёшь. Просто лгут и обманывают общественное мнение", — подчеркнул Карасин в беседе с РИА "Новости".