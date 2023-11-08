В Совфеде назвали западных политиков лжецами
Карасин назвал политическим обманом заявление США об отсутствии выбора по ДОВСЕ
Заявление западных политиков о том, что Россия якобы не оставила США выбора по соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), является ложью. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Это прямая политическая ложь, иначе это не назовёшь. Просто лгут и обманывают общественное мнение", — подчеркнул Карасин в беседе с РИА "Новости".
По его словам, США изначально не соблюдали имеющиеся договорённости. Поэтому можно прямо говорить американцам, что они ведут себя неприлично, добавил сенатор.
Напомним, что 7 ноября Россия официально вышла из ДОВСЕ. Соответствующий закон был одобрен в Госдуме, Совете Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. Объясняя это решение, МИД РФ пояснял, что основу сотрудничества в сфере контроля над вооружениями в Европе подорвали именно западные страны. Позже СМИ сообщили, что США хотят приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе с 7 декабря 2023 года. Позднее страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.
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