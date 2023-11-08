Белый дом допустил изменение расстановки сил США в Европе после паузы по ДОВСЕ

Военное командование США может принять решение об изменении расстановки своих сил на фоне решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе. Такой сценарий допустил координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам американского политика, озвученный вариант будет реализован в случае, если существующие условия не позволят Соединённым Штатам выполнить гарантии перед союзниками по НАТО. Также он назвал паузу по ДОВСЕ неожиданным и печальным решением, к которому страну "подтолкнула" Россия.

"Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьёй Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня", — добавил отставной контр-адмирал на брифинге.