Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Членство Украины в Североатлантическом альянсе неприемлемо для России в любом виде. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя идею бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о принятии страны в военный блок без утраченных территорий.

Захарова напомнила, что российская сторона постоянно разъясняет свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО и эта позиция тверда и неизменна.

"По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", — подчеркнула дипломат.