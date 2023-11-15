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15 ноября, 15:52

Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Членство Украины в Североатлантическом альянсе неприемлемо для России в любом виде. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя идею бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о принятии страны в военный блок без утраченных территорий.

Захарова напомнила, что российская сторона постоянно разъясняет свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО и эта позиция тверда и неизменна.

"По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", — подчеркнула дипломат.

В Киеве отказались от предложения стать членом НАТО в обмен на Крым и Донбасс

В Киеве отказались от предложения стать членом НАТО в обмен на Крым и Донбасс

Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен призвал включить Украину в альянс в новых границах. По его словам, если Киев уступит утраченные территории России, то Украина может стать членом Североатлантического блока уже в 2024 году. Таким же мнением поделился и экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который предрёк Украине завершение конфликта с Россией по корейскому сценарию. По его мнению, Киеву придётся согласиться с потерей своих территорий.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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