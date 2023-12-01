В Чёрном море уничтожен украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму
МО: Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Чёрном море
Морской дрон украинских ВМС был уничтожен авиацией Черноморского флота РФ на пути следования в сторону Крыма. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, безэкипажный катер был замечен сегодня около восьми часов утра в западной части акватории Чёрного моря.
"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — сообщили там.
Тем временем российские военные показывают хорошие результаты и в зоне спецоперации. Так, к примеру, сегодня сообщалось, что мотострелки из группировки войск "Восток" уничтожили несколько иностранных наёмников в боях под Угледаром.
Unsplash