В Чёрном море уничтожен украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму

Морской дрон украинских ВМС был уничтожен авиацией Черноморского флота РФ на пути следования в сторону Крыма. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, безэкипажный катер был замечен сегодня около восьми часов утра в западной части акватории Чёрного моря.

"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — сообщили там.