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Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 06:05
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В Чёрном море уничтожен украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму

МО: Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Морской дрон украинских ВМС был уничтожен авиацией Черноморского флота РФ на пути следования в сторону Крыма. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, безэкипажный катер был замечен сегодня около восьми часов утра в западной части акватории Чёрного моря.

"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — сообщили там.

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Тем временем российские военные показывают хорошие результаты и в зоне спецоперации. Так, к примеру, сегодня сообщалось, что мотострелки из группировки войск "Восток" уничтожили несколько иностранных наёмников в боях под Угледаром.

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Unsplash

Максим Плетнёв
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