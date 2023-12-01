Мотострелки "Востока" уничтожили иностранных наёмников под Угледаром
МО: Бойцы группировки "Восток" уничтожили несколько наёмников под Угледаром
Российские мотострелки из группировки войск "Восток" отчитались об уничтожении нескольких иностранных наёмников, принимавших участие в боях за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении пресс-службы.
В боях приняли участие шесть военнослужащих из Забайкальского края под командованием командира взвода с позывным Гавз. Поддержку им оказал огонь артиллерии и миномётов.
В Министерстве отметили, что в ходе боя мотострелки смогли уничтожить три автомобиля противника. Именно в этих автомобилях находились иностранные наёмники. Никто из российских военных не пострадал.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте.
Лев Федосеев / ТАСС