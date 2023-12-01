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Опубликовано 1 декабря 2023, 05:36
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Мотострелки "Востока" уничтожили иностранных наёмников под Угледаром

МО: Бойцы группировки "Восток" уничтожили несколько наёмников под Угледаром

Российские мотострелки из группировки войск "Восток" отчитались об уничтожении нескольких иностранных наёмников, принимавших участие в боях за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении пресс-службы.

В боях приняли участие шесть военнослужащих из Забайкальского края под командованием командира взвода с позывным Гавз. Поддержку им оказал огонь артиллерии и миномётов.

В Министерстве отметили, что в ходе боя мотострелки смогли уничтожить три автомобиля противника. Именно в этих автомобилях находились иностранные наёмники. Никто из российских военных не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте.

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Лев Федосеев / ТАСС

Ян Поланин
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