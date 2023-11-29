Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артёмовска

Российские военные уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Артиллерия ВДВ захватила опорный пункт ВСУ севернее Артёмовска. Видео © T.me / Минобороны России

"Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ севернее Артёмовска. Артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, после чего в бой вступили штурмовые группы "крылатой пехоты", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте. При этом личный состав оборонявшихся подразделений ВСУ был ликвидирован.

Как рассказал российский десантник с позывным Пулемёт, перед ними стояли задачи зачистить вражеские ряды и закрепиться на заданном рубеже. По его словам, бойцы цель поразили и со всем справились, причём практически без потерь.

"Всё было хорошо, всё [было] замечательно, парни большие молодцы!" — подчеркнул Пулемёт.