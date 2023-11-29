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Опубликовано 29 ноября 2023, 09:23

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артёмовска

Минобороны РФ: Артиллерия ВДВ захватила опорный пункт ВСУ севернее Артёмовска

Российские военные уничтожили украинскую пехоту и взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Артиллерия ВДВ захватила опорный пункт ВСУ севернее Артёмовска. Видео © T.me / Минобороны России

"Ивановские десантники захватили опорный пункт ВСУ севернее Артёмовска. Артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, после чего в бой вступили штурмовые группы "крылатой пехоты", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сопротивление украинских военных было подавлено огнём из стрелкового оружия, РПГ-30 и РПГ-2, после чего наши бойцы закрепились на захваченном пункте. При этом личный состав оборонявшихся подразделений ВСУ был ликвидирован.

Как рассказал российский десантник с позывным Пулемёт, перед ними стояли задачи зачистить вражеские ряды и закрепиться на заданном рубеже. По его словам, бойцы цель поразили и со всем справились, причём практически без потерь.

"Всё было хорошо, всё [было] замечательно, парни большие молодцы!" — подчеркнул Пулемёт.

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А ранее Лайф рассказывал, как российские десантники разгромили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Соледара. Для нанесения огневого поражения противнику они использовали 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика". С её помощью, находясь на закрытых позициях, военные поразили место скопления противника вместе с находившимся там личным составом.

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T.me / Минобороны России

Николь Вербер
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