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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 05:32
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Российские десантники разгромили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Соледара

Минобороны: Расчёты САУ "Гвоздика" ВДВ уничтожили позиции ВСУ в районе Соледара

Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт украинской армии в районе населённого пункта Соледар (ДНР). Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, для нанесения огневого поражения противнику использовалась 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

"Расчётом БПЛА тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населённых пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов", — приводит РИА "Новости" сообщение оборонного ведомства.

После этого координаты позиций подразделений ВСУ оперативно передали артиллеристам тульского соединения Воздушно-десантных войск для их уничтожения. Находясь на закрытых позициях, десантники с помощью гаубицы "Гвоздика" поразили место скопления противника вместе с находившимся там личным составом.

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Ранее Лайф сообщал, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ. Помимо того, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники противника в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова
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