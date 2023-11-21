Российские десантники разгромили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Соледара

Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт украинской армии в районе населённого пункта Соледар (ДНР). Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, для нанесения огневого поражения противнику использовалась 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

"Расчётом БПЛА тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населённых пунктов, контролируемых ВСУ, обнаружен командно-наблюдательный пункт украинских националистов", — приводит РИА "Новости" сообщение оборонного ведомства.

После этого координаты позиций подразделений ВСУ оперативно передали артиллеристам тульского соединения Воздушно-десантных войск для их уничтожения. Находясь на закрытых позициях, десантники с помощью гаубицы "Гвоздика" поразили место скопления противника вместе с находившимся там личным составом.