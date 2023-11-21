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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 02:44
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Бойцы группировки "Восток" разгромили пехоту ВСУ в районе Приютного

Минобороны РФ: Группировка "Восток" сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного

Украинские военные попытались пойти в контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении, но потерпели провал. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, в результате пехота ВСУ была разгромлена.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — приводит его слова РИА "Новости".

Силы группировки также сорвали попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного и ликвидировали на этом участке живую силу и технику противника. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы украинские солдаты потеряли два миномётных расчёта.

МО: ВСУ за сутки лишились до 180 военных и БМП Bradley на Донецком направлении
МО: ВСУ за сутки лишились до 180 военных и БМП Bradley на Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили, что накануне Вооружённые силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Незадолго до этого на данном направлении ВСУ лишились ещё около 150 солдат.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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