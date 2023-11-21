Бойцы группировки "Восток" разгромили пехоту ВСУ в районе Приютного

Украинские военные попытались пойти в контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении, но потерпели провал. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, в результате пехота ВСУ была разгромлена.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена", — приводит его слова РИА "Новости".