ВСУ потеряли до 70 человек за сутки на Южно-Донецком направлении
Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — проинформировали в военном ведомстве.
Ранее глава пресс-службы группировки "Центр" российских войск сообщил о том, что ВС России поразили штурмовые группы трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. По его данным, украинская сторона потеряла не менее 200 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.
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