Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 11:58

ВСУ потеряли до 70 человек за сутки на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — проинформировали в военном ведомстве.

В офисе Зеленского рассказали, когда настанет решающий момент в украинском конфликте

В офисе Зеленского рассказали, когда настанет решающий момент в украинском конфликте

Ранее глава пресс-службы группировки "Центр" российских войск сообщил о том, что ВС России поразили штурмовые группы трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. По его данным, украинская сторона потеряла не менее 200 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров