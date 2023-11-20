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Опубликовано 20 ноября 2023, 11:58

ВСУ потеряли до 70 человек за сутки на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — проинформировали в военном ведомстве.

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Ранее глава пресс-службы группировки "Центр" российских войск сообщил о том, что ВС России поразили штурмовые группы трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. По его данным, украинская сторона потеряла не менее 200 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
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