Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Об этом сообщили на брифинге в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — проинформировали в военном ведомстве.