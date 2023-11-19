Российские военные поразили штурмовые группы трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра Центральной группировки ВС РФ Александр Савчук.

"В районе Торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", — приводит его слова РИА "Новости".

По его данным, украинская сторона потеряла не менее 200 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

А за прошлые сутки российским военным удалось нанести поражение бригаде "Азов"*. В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено около 30 артиллерийских расчётов националистов. В результате атаки противник лишился сотни бойцов. Также был нанесён ущерб штурмовым группам 47-й мехбригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии.