Многие из иностранных наёмников, которые приезжают воевать в рядах ВСУ, покидают Украину сразу после боевых столкновений с российскими бойцами. Об этом рассказал украинский офицер Дмитрий Костюк.

По его словам, многих иностранцев прельщает служба в украинской армии, ведь это "хорошая отметка в их резюме". Вот только в реальности никто из них не горит желанием попасть на фронт и биться насмерть за киевский режим. Мечтая попасть сюда, наёмники думают, что их ждёт "перестрелка с врагом", однако реальность оказывается совсем иной.

Они не понимают, во что ввязываются, и с самого начала не осознают масштаб применяемой артиллерии, под огнём которой приходится сидеть практически целыми днями. В итоге мало кто выдерживает такой натиск — как правило, наёмники просто решают расторгнуть договор и уехать.

"Они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Со мной так случилось — почти половина людей увидели всё это и сказали: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", — приводит его слова CNN.