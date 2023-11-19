Офицер ВСУ раскрыл, что наёмники в страхе бегут с Украины
CNN: Иностранные наёмники массово бегут с Украины, видя ожесточённые бои
Многие из иностранных наёмников, которые приезжают воевать в рядах ВСУ, покидают Украину сразу после боевых столкновений с российскими бойцами. Об этом рассказал украинский офицер Дмитрий Костюк.
По его словам, многих иностранцев прельщает служба в украинской армии, ведь это "хорошая отметка в их резюме". Вот только в реальности никто из них не горит желанием попасть на фронт и биться насмерть за киевский режим. Мечтая попасть сюда, наёмники думают, что их ждёт "перестрелка с врагом", однако реальность оказывается совсем иной.
Они не понимают, во что ввязываются, и с самого начала не осознают масштаб применяемой артиллерии, под огнём которой приходится сидеть практически целыми днями. В итоге мало кто выдерживает такой натиск — как правило, наёмники просто решают расторгнуть договор и уехать.
"Они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Со мной так случилось — почти половина людей увидели всё это и сказали: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", — приводит его слова CNN.
Ранее грузинский снайпер, участвующий в боях за Украину, признался, что поток наёмников в ряды армии Незалежной заметно снизился. По его словам, ещё в мае-апреле прошлого года было довольно много желающих попасть во второй Иностранный легион ВСУ, однако потом их количество резко сократилось.
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