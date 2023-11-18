Пленный грузинский снайпер заявил о снижении потока наёмников в ряды ВСУ

Пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе раскрыл настоящее положение дел в украинских отрядах, где воюют иностранцы. По его словам, поток наёмников во втором Иностранном легионе ВСУ заметно иссяк.

"Меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт... Не знаю почему, но есть факт — меньше их [наёмников] стало. Раньше, в прошлом году — в марте, в апреле — были люди. А потом перестали [прибывать]", — приводит его слова РИА "Новости".

Наряду с украинскими военными Чубетидзе служил снайпером, однако недавно в лесу под Кременной был взят в плен с другим грузинским бойцом. Они попались, когда шли занимать позицию для стрельбы: ошиблись дорогой и оказались на позициях российских военных из группировки "Отважные".

По словам грузина, сначала он уехал работать в Стамбул, а после судьба забросила его на Украину. В 2016 году боец пошёл по контракту служить в ВСУ и жил в Киеве вместе с семьёй, а в 2022-м попал в неприятную ситуацию. Чубетидзе был задержан за драку и почти год провёл в СИЗО, где его завербовала "украинская контрразведка" и уговорила подписать контракт с "интернациональным легионом".