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Регион
Опубликовано 17 ноября 2023, 06:05
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ВСУ прячут иностранных наёмников на съёмных квартирах от российских ударов

Пленный ВСУ: Наёмников заселяют в съёмные квартиры, боясь российских ударов

Иностранных наёмников ВСУ заселяют в съёмные квартиры в Славянске, боясь российских ракетных ударов, а командование собирает бойцов в случайном месте, сообщая точку сбора незадолго до него. Об этом рассказал пленный сержант "второго интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.

Чубетидзе служил на должности стрелка-снайпера. Он попал в плен вместе с ещё одним грузинским наёмником под Кременной. На задании они пошли не тем путём и вместо нужной точки для стрельбы оказались на позиции российской группировки "Отважные".

Наёмник рассказал, что в "легионе" есть роты "Альфа" и "Чарли". В первой служат иностранцы из ближнего зарубежья, а во второй те, кому необходим переводчик — из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Сержант уточнил, что большинство из них имеют боевой опыт на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира, если большая, могут жить четверо", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Пленный предположил, что командование снимает бойцам квартиры, потому что боится располагать весь личный состав в одном месте, так как Вооружённые силы РФ могут атаковать здание с наёмниками. Также обычно солдат собирают в случайном месте, сообщив геолокацию незадолго до встречи.

"Наверное, командир боится бомбёжки. <…> Когда он решает, где (встретиться. Прим. Лайфа), создаёт точку сбора сразу", — добавил Чубетидзе.

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Ранее другой пленный рассказал, что бойцы ВСУ устраивают расправы над поддерживающими Россию жителями Запорожья. По его словам, народ боится положительно высказываться в сторону РФ, так как "приедут боевики — и разговор закончится". К такому исходу могут привести разговоры даже "среди своих".

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ТАСС / AP / LIBKOS

Александра Мышляева
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