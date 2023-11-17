ВСУ прячут иностранных наёмников на съёмных квартирах от российских ударов

Иностранных наёмников ВСУ заселяют в съёмные квартиры в Славянске, боясь российских ракетных ударов, а командование собирает бойцов в случайном месте, сообщая точку сбора незадолго до него. Об этом рассказал пленный сержант "второго интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.

Чубетидзе служил на должности стрелка-снайпера. Он попал в плен вместе с ещё одним грузинским наёмником под Кременной. На задании они пошли не тем путём и вместо нужной точки для стрельбы оказались на позиции российской группировки "Отважные".

Наёмник рассказал, что в "легионе" есть роты "Альфа" и "Чарли". В первой служат иностранцы из ближнего зарубежья, а во второй те, кому необходим переводчик — из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Сержант уточнил, что большинство из них имеют боевой опыт на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

"В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира, если большая, могут жить четверо", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Пленный предположил, что командование снимает бойцам квартиры, потому что боится располагать весь личный состав в одном месте, так как Вооружённые силы РФ могут атаковать здание с наёмниками. Также обычно солдат собирают в случайном месте, сообщив геолокацию незадолго до встречи.

"Наверное, командир боится бомбёжки. <…> Когда он решает, где (встретиться. — Прим. Лайфа), создаёт точку сбора сразу", — добавил Чубетидзе.