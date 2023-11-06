Пленный солдат ВСУ рассказал о "воспитательных беседах" с поддерживающими РФ
Пленный солдат ВСУ: Украинские солдаты убивают за поддержку России в Запорожье
Бойцы ВСУ устраивают расправы над поддерживающими Россию жителями Запорожья, сообщил попавший в плен украинский военный.
Как рассказал пленный, даже не настроенные против России люди могут попасть под удар. По его словам, народ боится положительно высказываться в сторону РФ, так как "приедут боевики — и разговор закончится". Он отметил, что к такому исходу могут привести разговоры даже "среди своих".
"Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на посёлке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и всё, пропал", — рассказал пленный РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, 3 ноября в Минобороны заявили, что за неделю добровольно сдались в плен 28 военных ВСУ. Они отказались идти на очередной провальный "мясной штурм" и гибнуть на поле боя.
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