Как рассказал пленный, даже не настроенные против России люди могут попасть под удар. По его словам, народ боится положительно высказываться в сторону РФ, так как "приедут боевики — и разговор закончится". Он отметил, что к такому исходу могут привести разговоры даже "среди своих".