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6 ноября, 14:38

"Увезли — и всё, пропал": Пленный солдат ВСУ рассказал о "воспитательных беседах" с поддерживающими РФ

Пленный солдат ВСУ: Украинские солдаты убивают за поддержку России в Запорожье

Бойцы ВСУ устраивают расправы над поддерживающими Россию жителями Запорожья, сообщил попавший в плен украинский военный.

Как рассказал пленный, даже не настроенные против России люди могут попасть под удар. По его словам, народ боится положительно высказываться в сторону РФ, так как "приедут боевики — и разговор закончится". Он отметил, что к такому исходу могут привести разговоры даже "среди своих".

"Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на посёлке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и всё, пропал", — рассказал пленный РИА "Новости".

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Как сообщал Лайф, 3 ноября в Минобороны заявили, что за неделю добровольно сдались в плен 28 военных ВСУ. Они отказались идти на очередной провальный "мясной штурм" и гибнуть на поле боя.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Александра Мышляева
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