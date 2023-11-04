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Опубликовано 4 ноября 2023, 17:54
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Украинский военный рассказал о насильной мобилизации в ВСУ

МО РФ показало видео с пленным ВСУ, который попал в военкомат по пути к другу

Министерство обороны России опубликовало видео с пленным украинским военным, которого насильно отправили на фронт. Мужчина рассказал, что собирался поехать к другу, однако по пути его внезапно остановила полиция — сотрудники выписали повестку и отправили новобранца в военкомат.

Пленный ВСУ рассказал, как его быстро отправили на фронт. Видео © Telegram / Минобороны России

В учебной части в Житомире будущие солдаты большую часть времени убирали территорию, в то время как офицеры занимались поборами, собирая деньги на ремонт машин. Причём тех, кто проявлял неподчинение, увозили и избивали.

"Ехал к пацану знакомому в село. Остановили меня на посту. Вручили повестку и забрали в военкомат. Медицинскую [комиссию] проходил очень быстро, минут десять. И отправили на Житомир в учебку. Обучение проходило. Наряды стояли. Такое там, наряд на кухню заступал, уборки. Таким занимались в основном", — отметил пленный.

По его словам, средств, которые остались после поборов, хватало только на сигареты. Мужчина также подчеркнул, что украинские офицеры на передовой с солдатами не воюют — они находятся далеко в тылу.

По данным российского ведомства, военного взяли в плен при штурме позиции ВС РФ. Всё произошло настолько стремительно, что ему оставалось только сдаться в российский плен. Украинец призвал соотечественников всячески избегать мобилизации.

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Пленный украинский боец рассказал о многочисленных случаях дезертирства в ВСУ

Как сообщал Лайф, 3 ноября в Минобороны заявили, что за неделю добровольно сдались в плен 28 военных ВСУ. Они отказались идти на очередной провальный "мясной штурм" и гибнуть на поле боя.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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