Два грузинских наёмника-снайпера попали в плен к российским военным под Кременной
РИА "Новости": Двух наёмников из иностранного легиона ВСУ взяли в плен в ЛНР
Два грузинских наёмника-снайпера попали в плен к российским военным под Кременной. Обложка © Getty Images / zabelin
Два грузинских наёмника из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским военным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военнослужащих группировки войск "Центр". Оба пленных оказались снайперами. Они заблудились и сами вышли на российские позиции под Кременной в ЛНР.
Пленные рассказали, что в иностранном легионе служат поляки, британцы, французы, испанцы, американцы и даже бразильцы. Большинство из них совершили у себя на родине тяжкие преступления, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
А ранее бойцы ВСУ рассказали об ошибке командования, которая привела в плен 11 солдат. Оказалось, что офицеры выдали солдатам неправильные координаты, а во время боя отсиживалось в тылу. Другой украинский пленный рассказал, что его насильно отправили на фронт. По его словам, он собирался поехать к другу, однако по пути его внезапно остановила полиция — сотрудники выписали повестку и отправили новобранца в военкомат.