Два грузинских наёмника-снайпера попали в плен к российским военным под Кременной

Два грузинских наёмника из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским военным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военнослужащих группировки войск "Центр". Оба пленных оказались снайперами. Они заблудились и сами вышли на российские позиции под Кременной в ЛНР.

Пленные рассказали, что в иностранном легионе служат поляки, британцы, французы, испанцы, американцы и даже бразильцы. Большинство из них совершили у себя на родине тяжкие преступления, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.