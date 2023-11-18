В Киеве британский наёмник избил и порезал собутыльников из США, Канады и Румынии

В частном доме в Дарницком районе Киева произошла драка с поножовщиной между наёмниками из западных стран. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Во время употребления спиртных напитков между гражданином Великобритании Лионом Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом произошёл словесный конфликт, который перерос в драку", — сказано в материале.

В пьяной схватке британец нанёс несколько ударов ножом по ногам американца и канадца. После этого он взялся за румына, сломав ему челюсть ударом кулака. Издание пишет, что сейчас все трое пострадавших госпитализированы. Лихо одолевший собутыльников гражданин Великобритании пока не задержан, решение по нему примут после расследования инцидента, объяснил источник.