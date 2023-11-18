На Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ нанесли поражение украинской бригаде "Азов"*, потери противника составили около сотни военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки "Центр" Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов националистов. Потери противника на направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", — приводит слова Савчука РИА "Новости".

Атаки подразделений российской группировки, артиллерии и армейской авиации осуществлялись в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Ущерб нанесён также штурмовым группам 47-й мехбригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии, а в районе Кременной сбит украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении. Сложнее всего пришлось 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, разбитым в районе Новомихайловки и Никольского (ДНР).