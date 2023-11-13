Войска России разгромили бригаду "Азова"* и устранили до 150 бойцов ВСУ в ЛНР

Российские войска за последние сутки пресекли четыре попытки ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении, в том числе разгромлена бригада нацбатальона "Азов"*. Противник потерял до 150 военнослужащих и один автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка Нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная ЛНР", — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника. Под огнём оказались бойцы 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки.