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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 11:32
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Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО

МО РФ: Экипажи Ка-52 и Ми-28 ударили по скоплению живой силы и технике ВСУ

Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 13 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ.

Под огнём оказались бойцы 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки, уточнили в ведомстве. Масштабы разрушений и количество погибших в сообщении не приводится.

Боец с позывным Псих рассказал, как Ка-52 разгромили опорники ВСУ
Боец с позывным Псих рассказал, как Ка-52 разгромили опорники ВСУ

Ранее Лайф писал, что в Британии испугались смертоносной российской авиации. Местный генерал пришёл к выводу, что украинские военные оказались бессильны против российских истребителей Су-35 и ударных вертолётов Ка-52. Именно они, как считают в Лондоне, сорвали контрнаступление ВСУ.

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Марина Калегина
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