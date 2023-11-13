Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО
МО РФ: Экипажи Ка-52 и Ми-28 ударили по скоплению живой силы и технике ВСУ
Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России
Экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 13 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ.
Под огнём оказались бойцы 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки, уточнили в ведомстве. Масштабы разрушений и количество погибших в сообщении не приводится.
Ранее Лайф писал, что в Британии испугались смертоносной российской авиации. Местный генерал пришёл к выводу, что украинские военные оказались бессильны против российских истребителей Су-35 и ударных вертолётов Ка-52. Именно они, как считают в Лондоне, сорвали контрнаступление ВСУ.