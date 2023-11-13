Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 11:32

Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО

МО РФ: Экипажи Ка-52 и Ми-28 ударили по скоплению живой силы и технике ВСУ

<p>Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-133441491_456285803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 13 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ.

Под огнём оказались бойцы 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки, уточнили в ведомстве. Масштабы разрушений и количество погибших в сообщении не приводится.

"Машина перспективная": Боец с позывным Псих рассказал, как Ка-52 разгромили опорники ВСУ

"Машина перспективная": Боец с позывным Псих рассказал, как Ка-52 разгромили опорники ВСУ

Ранее Лайф писал, что в Британии испугались смертоносной российской авиации. Местный генерал пришёл к выводу, что украинские военные оказались бессильны против российских истребителей Су-35 и ударных вертолётов Ка-52. Именно они, как считают в Лондоне, сорвали контрнаступление ВСУ.

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров