Российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО

Экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 13 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ.

Под огнём оказались бойцы 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки, уточнили в ведомстве. Масштабы разрушений и количество погибших в сообщении не приводится.