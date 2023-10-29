Российские вертолёты Ка-52 в зоне спецоперации нанесли удар по позициям украинских войск, уничтожив опорные пункты и живую силу противника. Кадры боевого вылета опубликовал телеканал "Звезда".

Кадры ударов вертолётов Ка-52 по опорным пунктам ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

Как уточняет телеканал, экипажи Ка-52 использовали технику кабрирования, то есть задирание воздушным судном носа. Такая тактика позволяет увеличить дальность стрельбы практически вдвое, поэтому противник не видит и не слышит приближения боевых машин.

"Цели сегодня были: живая сила противника, опорные пункты противника — выполнили боевую задачу. Машина перспективная, если ОКБ выполнит все доработки, эта машина может стать такой же легендарной, как и Ми-24", — отметил командир вертолётного звена с позывным Псих.