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17 ноября, 12:29

МО РФ: ВСУ за неделю лишились более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в пятницу, 17 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ. Сложнее всего здесь пришлось 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, разбитым в районе Новомихайловки и Никольского (ДНР).

"Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное", — перечислили в военном ведомстве.

Среди других потерь противника на данном направлении — 12 боевых бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

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А на днях бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в подконтрольном Киеву участке Запорожской области, где недавно от прилёта погибли десятки бойцов из 128-й бригады ВСУ, произошёл новый ракетный обстрел. На сей раз российские войска нанесли удар буквально по соседнему зданию, где располагалась воинская часть Нацгвардии Украины. В результате прилёта трёх ракет, как утверждает экс-нардеп, погибло большое количество украинских бойцов, "сложились даже подвалы".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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