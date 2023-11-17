МО РФ: ВСУ за неделю лишились более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении
Украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в пятницу, 17 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ. Сложнее всего здесь пришлось 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, разбитым в районе Новомихайловки и Никольского (ДНР).
"Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное", — перечислили в военном ведомстве.
Среди других потерь противника на данном направлении — 12 боевых бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
А на днях бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в подконтрольном Киеву участке Запорожской области, где недавно от прилёта погибли десятки бойцов из 128-й бригады ВСУ, произошёл новый ракетный обстрел. На сей раз российские войска нанесли удар буквально по соседнему зданию, где располагалась воинская часть Нацгвардии Украины. В результате прилёта трёх ракет, как утверждает экс-нардеп, погибло большое количество украинских бойцов, "сложились даже подвалы".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo