Украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 745 бойцов на Южно-Донецком направлении. Такие данные озвучили журналистам в пятницу, 17 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ. Сложнее всего здесь пришлось 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, разбитым в районе Новомихайловки и Никольского (ДНР).

"Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное", — перечислили в военном ведомстве.

Среди других потерь противника на данном направлении — 12 боевых бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".