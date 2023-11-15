В Киеве заявили о большом количестве погибших военных при ракетном ударе по объекту Нацгвардии

В подконтрольной Киеву части Запорожской области, где недавно от прилёта погибли десятки бойцов из 128-й бригады ВСУ, произошёл новый ракетный обстрел. На сей раз российские войска нанесли удар буквально по соседнему зданию, где располагалась воинская часть Нацгвардии Украины, сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, это случилось утром в среду, 15 ноября.

"На Запорожском направлении, там, где был прилёт по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии", — приводит издание "Страна.ua" его слова.

Как уточнил Мосийчук, в результате прилёта трёх ракет погибло большое количество украинских бойцов, "сложились даже подвалы". В связи с этим экс-нардеп призвал Генпрокуратуру наказать виновных в размещении личного состава Нацгвардии в небезопасном месте.