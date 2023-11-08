Боец ВСУ выдал неудобную правду о катастрофе на церемонии награждения солдат

Ответственность за гибель свыше 50 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожья лежит на командовании формирования. Такого мнения придерживается украинский военнослужащий из той же бригады, который дал интервью американской газете Washington Post.

По мнению солдата, решение вручать отличившимся артиллерийским расчётам награды на торжественном построении было ошибочным. Руководству бригады следовало выдать медали в более скромной и безопасной обстановке, считает боец.

"Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились. Собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчёты", — пожаловался собеседник издания.