Несколько высокопоставленных украинских офицеров погибли в результате ракетного удара, который произошёл во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает издание Washington Post. В статье указано, что мероприятие, в ходе которого были уничтожены военнослужащие, было похоже на кровавую баню.

"В результате… ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в статье.

По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военных ВСУ. Прибывшие на место ЧП врачи заявили, что ничего подобного не видели с начала конфликта на Украине.