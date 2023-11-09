В США раскрыли детали ликвидации бойцов 128-й бригады ВСУ
WP: Высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожье
Несколько высокопоставленных украинских офицеров погибли в результате ракетного удара, который произошёл во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает издание Washington Post. В статье указано, что мероприятие, в ходе которого были уничтожены военнослужащие, было похоже на кровавую баню.
"В результате… ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады", — говорится в статье.
По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военных ВСУ. Прибывшие на место ЧП врачи заявили, что ничего подобного не видели с начала конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что ответственность за гибель свыше 50 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожья лежит на командовании формирования. Такого мнения придерживается украинский военнослужащий из той же бригады. По мнению солдата, решение вручать отличившимся артиллерийским расчётам награды на торжественном построении было ошибочным.
T.me / V_Zelenskiy_official