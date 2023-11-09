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Опубликовано 9 ноября 2023, 15:49
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Рогов заметил деталь, которая говорит о крайне больших потерях ВСУ

Рогов: Участие подразделения "Марун" в боях говорит о больших потерях ВСУ

Участие элитного подразделения Вооружённых сил Украины, оперативно-тактической группы (ОТГ) "Марун" в боях на Запорожском направлении под Работином говорит о крайне больших потерях ВСУ. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

"Тот факт, что Киев бросил в атаку "Марун", говорит о крайне больших потерях ВСУ в живой силе и технике. Между тем эта ОТГ — прежде всего группа прорыва, которая должна была не просто расширять плацдарм, а продвигаться к Бердянску, Мелитополю, выходить к побережью Азовского моря и к границе Крыма. А затем идти парадом победы чуть ли не по улицам Севастополя", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Раскрыты данные о больших потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Раскрыты данные о больших потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении

Ещё в августе Рогов заявлял, что потери элитного подразделения ВСУ "Марун" исчисляются тысячами. При этом у бойцов этой группировки было самое лучшее снабжение, в частности, у них были танки Leopard.

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Getty Images / Pierre Crom

Никита Осипов
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