Участие элитного подразделения Вооружённых сил Украины, оперативно-тактической группы (ОТГ) "Марун" в боях на Запорожском направлении под Работином говорит о крайне больших потерях ВСУ. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

"Тот факт, что Киев бросил в атаку "Марун", говорит о крайне больших потерях ВСУ в живой силе и технике. Между тем эта ОТГ — прежде всего группа прорыва, которая должна была не просто расширять плацдарм, а продвигаться к Бердянску, Мелитополю, выходить к побережью Азовского моря и к границе Крыма. А затем идти парадом победы чуть ли не по улицам Севастополя", — отметил он в беседе с "Царьградом".